Soldes Cdiscount : les trottinettes électriques à prix choc cet été

Première offre du jour à valoir le détour chez Cdiscount, cette trottinette électrique Surpass Pro Black Edition tombe sous la barre des 200€, à 199,99€ précisément, au lieu des 219,99€ habituels. Vous profitez ainsi d'une réduction de -10%, d'une livraison offerte à domicile en France métropolitaine et de la garantie satisfait ou remboursé de 14 jours en vigueur chez Cdiscount !

Et à ce prix, vous obtenez un produit optimal au quotidien, équipé d'un puissant moteur de 250W (350W en crête) et limité à 25km/h. C'est largement suffisant pour effectuer environ 25km entre deux recharges, et donc parfait pour vous rendre au travail, y compris dans le cadre de trajets mixtes. En effet, cette trottinette Surpass est pliable, et ne pèse que 12 kg, ce qui permet de la mettre dans votre coffre ou encore de prendre le métro avec par exemple.