Le Samsung Galaxy S20+ est à seulement 530,99 € pendant les Soldes

Le mobile de Samsung ne fait pas les choses à moitié ! En effet, il embarque une magnifique dalle de 6,7 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Cet écran OLED est tout bonnement somptueux et saura mettre tous vos contenus en valeur. Et que dire des performances assurées par le processeur Exynos 990 (compatible 5G) épaulé par 12 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Le Galaxy S20+ est absolument redoutable ! Il peut faire tourner plusieurs applications en même temps et des jeux gourmands en ressources sans jamais broncher !