Soldes : la dernière chance pour saisir les promos chez Amazon et Cdiscount

Les smartphones auront été les vedette de cette édition des Soldes 2022, il n'y aucune raison que les e-marchands ne mettent pas le paquet à l'occasion de cette dernière journée de promotions.

Il vous est possible durant quelques heures encore de renouveler votre ancien smartphone hors d'âge, de le recycler et d'opter pour un nouveau modèle technologiquement bien plus avancé, le tout pour une somme parfois divisée par deux.

Parmi les modèles encore disponibles sur les rayons numériques de nos boutiques en ligne, on retrouve par exemple l'iPhone d'Apple. Le smartphone à la Pomme a été décliné en de nombreuses versions au cours de ces 15 dernières années et aujourd'hui vous pouvez retrouver des iPhone SE, iPhone 11 et iPhone 12 mais aussi quelques promotions exceptionnelles sur le tout dernier iPhone 13, un smartphone sorti il n'y a pas six mois. Amateurs d'Apple et fans de son écosystème, vous le savez : les produits de votre marque favorite sont chers en règle générale. Pourquoi se priver d'une belle ristourne grâce aux Soldes 2022? C'est aujourd'hui ou jamais !

Samsung vous permet également de profiter d'appareils à la pointe de la technologie avec des promotions sur les gammes Galaxy S, les derniers modèles en date de la marque et les plus avancés d'un point de vue du design et des performances, mais aussi sur les Galaxy A, des modèles plus abordables qui se concentrent sur vos besoins et usages les plus courants comme la prise de photo, le jeu ou encore le visionnage de vidéo.

Xiaomi a sorti ces derniers mois des dizaines de modèles de smartphones, avec les Mi et les Redmi pour les plus petits budgets. Pas de jaloux, tous ces modèles et bien d'autres encore, qu'ils soient vieux de quelques mois ou de quelques années profitent de remises très impressionnantes pour ce dernier jour des Soldes 2022. A vous de sauter sur l'occasion pour profiter d'un appareil puissant et élégant à prix cassé.

OnePlus a également proposé avec les OnePlus 8T et OnePlus 9 des appareils haut de gamme, intégrant les capteurs photos et les processeurs les plus puissants et qualitatifs du marché. Là encore, les Soldes 2022 vous permettent de mettre la main sur ces modèles d'exception sans vous ruiner avec des rabais très impressionnants sur les modèles phares de la marque.

Huawei a beau ne plus être aussi présent sur le marché français qu'auparavant, après l'interdiction faite à l'entreprise d'utiliser les services Google, la marque continue malgré tout son petit bonhomme de chemin avec des modèles plus que brillants et régulièrement salués pour leur qualité matérielle dans nos colonnes. Si vous êtes à la recherche du meilleur de la technologie et êtes prêts à vous passer de l'écosystème Google et Android, jetez un oeil à ses belles promotions proposées sur les produits du constructeur.

Enfin, pour les petits budgets ou les consommateurs effrayés à l'idée de dépenser plus de 1000€ dans un téléphone, realme a la solution avec une gamme de produits de bien belle facture et proposés à des prix très doux. Vos besoins en téléphonie sont limités au minimum ? Ces smartphones realme devraient vous intéresser, et davantage avec les belles promotions présentées durant cette dernière journée de Soldes d'hiver 2022.