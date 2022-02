Avec ce code promo, le bracelet Xiaomi Mi Band 5 chute à 14€

Le Mi Band 5 de Xiaomi est un bracelet connecté qui fonctionne en duo avec votre smartphone afin de mesurer vos efforts lors d'activités physiques. C'est un accessoire élégant qui se porte au poignet et qui offre une énorme autonomie de 15 jours au bas mot, même avec un usage quotidien.

D'ordinaire, AliExpress le vend 49,99€ sur son site. Mais en ce moment, il est en promo à 19€. Mais si vous rajoutez en plus le code promo MOINSDE05, vous pouvez économiser encore 5€ supplémentaires. Soit 14€ le bracelet au total. En plus il est expédié depuis la France et le code est valable jusqu'au 3 février à 8h59.