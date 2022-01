A moins de 160€, la tablette Lenovo Tab P11 est une vraie belle offfre

Avec la Lenovo Tab P11, vous aurez dans les mains un écran de 11" sous lequel se cache un processeur

Snapdragon 662 avec un GPU Adreno 610 épaulé par 4 Go de RAM. Sachez qu'il existe sur le site des versions avec 6 Go de RAM, un peu plus chères mais sur lesquelles le code fonctionne tout de même pour obtenir une réduction.

Le stockage interne est de 64 Go. Et il est possible de l'étendre à 256 Go via le porte microSD afin de pouvoir laisser la mémoire interne disponible pour les apps. Et mettre tous les fichiers mobiles (photos, vidéos, musiques, téléchargements) sur la carte microSD.

La Lenovo Tab P11 brille par son autonomie qui flirte allègrement avec les 20h. Et vous pouvez bien entendu prendre quelques photos et vidéos avec le capteur arrière de 13 Mpx et 8 Mpx à l'avant.