Soldes 2022 : toutes les promos high-tech du week-end chez Amazon et Cdiscount

Si vous suivez régulièrement notre sélections et nos bons plans dédiées aux Soldes 2022, vous constaterez évidemment un grand nombre de produits high-tech disponibles, mais pas que ! Les éditeurs de services sont également présents durant cette période commerciale pour vous proposer leurs solutions logicielles et vous faire gagner quelques euros sur votre facture.

Les opérateurs n'ont pas attendu longtemps pour vous proposer des offres spectaculaires sur leurs différents forfaits mobiles. Free mobile, B&You ou encore RED by SFR ont mis en place depuis le début de ces Soldes 2022 des offres à moins de 10 ou 15€ par mois, qui intègrent des dizaines de Go d'internet mobile ainsi que les appels et SMS illimités. Vous pouvez ainsi communiquer et vous divertir en France comme à l'étranger à moindres frais. Ces forfaits vous permettent aussi de faire de confortables économies sur l'ensemble des factures du foyer, soit des dizaines voire des centaines d'euros gagnées à la fin de l'année. Et tout ça grâce à quelques clics et 10 minutes de votre temps. Cela vaut le coup d'y jeter un oeil !

Les VPN sont bien entendu présents avec des promotions impressionnantes sur leurs abonnements. CyberGhost, NordVPN, Surfshark et tant d'autres vous proposent des remises complètement folles pour protéger vos connexions et vos informations personnelles, quelque soit l'appareil que vous utilisez. Le VPN vous permettra également de profiter de contenus inédits en France de manière très simple et avec les débits maximum permis par votre connexion internet.

Durant les Soldes 2022, vous pourrez également bénéficier de promotions sur les services de stockage en ligne qui vous permettront de déplacer vos fichiers dans le cloud et de les sécuriser pour y accéder depuis votre smartphone, votre tablette ou un simple navigateur internet.

Enfin, pour protéger efficacement l'ensemble de vos appareils mais aussi ceux de vos plus proches, un antivirus est une solution pérenne qui vous permet de les sécuriser et d'éviter l'arrivée de logiciels malveillants, qui pourraient voler vos données personnelles ou pire encore, bloquer votre ordinateur ou votre téléphone.