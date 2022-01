Excellent prix sur la tablette Realme Pad pour les Soldes Cdiscount

Voyons un peu ce que cache l'écran LCD de la Realme Pad. Déjà celui-ci affiche une résolution de 2000 x 1200 pixels, idéal pour les films et séries. La tablette est équipée d'un processeur Helio G80 ainsi que d'un GPU ARM Mali-G52 MC2, le tout accompagné de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage interne.

La bonne nouvelle est qu'il est possible d'étendre celui-ci via l'achat séparé d'une carte microSD, d'une capacité de 1024 Go maximum. Une fois insérée, vous pourrez y stocker toutes vos photos, vidéos et musiques afin de laisser l'espace interne libre pour toutes les applications.

L'autonomie de la tablette est estimée à environ 12h de lecture vidéo, donc un peu plus si vous en faites un usage classique. Enfin, notez qu'elle est équipée d'un capteur photo arrière de 8 Mpx qui permet de filmer et prendre des photos en 1080p. Tout comme à l'avant vous pouvez retrouver un capteur frontal, également de 8 Mpx pour les selfies et les appels en visio.