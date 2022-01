Xiaomi Airdots 2 : une offre imbattable à moins de 10€ chez AliExpress

Les Xiaomi AirDots 2 fonctionnent simplement. Chaque écouteur est doté d'un bouton physique qui permet de déclencher des actions en fonction du nombre d'appuis. Vous pouvez gérer la musique, décrocher/raccrocher si vous recevez des appels, appairer vos écouteurs et enfin les allumer/éteindre.

Ils fonctionnent en Bluetooth avec votre smartphone. Ils ont l'avantage de pouvoir fonctionner en mode mono. C'est à dire que vous pouvez n'en allumer qu'un seul des deux et l'utiliser (si vous dormez sur le côté par exemple). Et cela fonctionne avec les deux écouteurs ! En fonction de leur ordre d'allumage, le premier sera maître et le seconde sera esclave.

La connexion Bluetooth est solide et permet de s'éloigner de plusieurs mètres avant de perdre le signal. Et surtout : les écouteurs offrent un confort de port assez surprenant, dans le bon sens du terme. Il est possible de passer les 4h que durent une charge en les ayant sur les oreilles sans ressentir de gêne.