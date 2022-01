Soldes Cdiscount : à ce prix, ce disque dur 2To est une vraie bonne affaire !

Conçu pour étendre la capacité de stockage d'un ordinateur tournant sous Windows ou sous Apple macOS, le Seagate Expansion Portable est un disque dur externe proposé dans un coloris noir et dans son format 2,5 pouces qui embarque une interface USB 3.0 (compatible avec les connecteurs USB 2.0).



Avec ce disque dur dont les dimensions sont de 8 x 1.5 x 11.7 centimètres, vous pouvez sauvegarder et emporter vos fichiers volumineux comme des photos, des vidéos, des logiciels et des morceaux musicaux.

Pour terminer, le disque dur externe Seagate Expansion Portable est prêt à l'emploi (aucun logiciel d'installation n'est donc requis) et est compatible avec le logiciel de sauvegarde Time Machine pour les ordinateurs Mac.