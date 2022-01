Cdiscount frappe fort pour la 2ème démarque avec 6 offres chocs !

C'est un ordinateur portable spécialement conçu pour les joueurs qui profite des Soldes pour faire une petite sortie. Asus nous présente cette machine dotée d'un écran Full HD 15,6 pouces à 144 Hz et d'une configuration absolument monstrueuse. Un processeur Intel Core i7 11370H à 3,3 GHZ est de la partie. Il est accompagné par une carte graphique RTX 3070, 16 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le tout avec un système d'exploitation Windows 10.