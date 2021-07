Xiaomi Mi Band 4C : le bracelet connecté champion de l'autonomie à moitié prix pour les Soldes

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle d'Amazon, faisons un détour par les principales caractéristiques du Mi Band 4C.

Le bracelet connecté de la marque Xiaomi est essentiellement équipé d'un écran tactile en couleur de 1,08 pouce avec une résolution de 128 x 220 pixels et d'une batterie LiPo de 130mAh permettant au tracker d'être autonome pendant 14 jours (après un temps de charge de 2 heures).

Compatible avec le Bluetooth 5.0, le Xiaomi Mi Band 4C peut être appairé avec un smartphone tournant sous Android 4.4 (ou modèle supérieur) ou sous iOS 10 (ou version ultérieure).

Concernant ses fonctionnalités, l'objet connecté dispose d'un compteur de pas, d'un moniteur de fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7 avec alertes de fréquence cardiaque et des modes sports tels que la course à pied en extérieur, le cyclisme, le tapis de course ou encore la marche rapide.