Soldes Amazon et Cdiscount : les 10 deals high-tech à ne pas manquer ce jeudi

On passe chez le constructeur chinois OnePlus pour ce nouveau deal sur le site Amazon. Il concerne le modèle OnePlus Nord dans sa version 128 Go qui profite d'une belle réduction de 70€, faisant chuter son prix à 329€. Avec ce smartphone de milieu de gamme, le constructeur chinois propose un modèle (presque) sans compromis à un prix plus qu'abordable.

Les points clés :