AirPods Max : le célèbre casque sans fil Apple profite d'une belle promo

Sorti durant l'automne 2019, le AirPods Max d'Apple est un casque sans fil qui dispose notamment d'un transducteur dynamique, de la technologie de réduction active du bruit, du mode Transparence et de l'égalisation adaptative.

L'appareil possède divers capteurs, comme un capteur optique, un capteur de position, un détecteur d’étui, l'accéléromètre et le gyroscope.

Le casque est doté de la puce H1 et de la technologie sans fil Bluetooth 5.0. On retrouve aussi 8 micros pour la réduction active du bruit et 3 micros pour la détection des voix (dont deux partagés avec la réduction active du bruit).

Du côté de l'autonomie, le casque peut être utilisé pendant une durée de 20 heures sur une seule charge avec l'activation du mode réduction active du bruit ou du mode Transparence. Compatible avec la charge rapide, le AirPods Max peut être chargé pendant 5 minutes afin d'offrir environ 1 heure 30 d’écoute.

Enfin, le AirPods Max est livré dans une boîte avec un Smart Case et un câble Lightning vers USB‑C.