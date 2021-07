M10+ : Une bonne tablette Lenovo à très petit prix chez Darty pendant les Soldes

Passons aux spécificités techniques de notre tablette tactile du jour qui est composée d'un bel écran 10,3 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Une belle surface pour afficher comme il se doit des photos, des vidéos et bien plus encore. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Mediatek Helio P22T accompagné par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Ce sera suffisant pour stocker des fichiers et lancer plusieurs applications en même temps sans être victime de ralentissements.

Pour le reste, la Lenovo Tab M10+ fait preuve d'une finesse incomparable avec son épaisseur de 8,15 mm et son poids de 460 grammes. Elle est très simple à transporter. De son côté, la caméra en façade dispose d'un capteur 5 MP contre 8 MP pour celle placée à l'arrière. Enfin, l'autonomie de la batterie avoisine les 7 heures.