Les Apple AirPods Pro encore une fois soldés à bon prix chez Amazon

Les AirPods Pro embarquent des technologies qui sauront se montrer utiles au quotidien. C'est par exemple le cas de la réduction active du bruit. Les sons parasites à intérieur et à l'extérieur de votre oreille seront supprimés pour améliorer l'expérience d'écoute. A contrario, le mode Transparence laissera filtrer les sons extérieurs pour vous permettre de suivre une conversation sans avoir besoin de retirer les écouteurs. Globalement, c'est l'expérience audio dans son ensemble qui est incroyable grâce à la puce H1 qui délivre des performances remarquables.

En matière d'ergonomie, les AirPods Pro frappent fort via les trois tailles d'embouts en silicone pour chaque oreillette. De plus, les écouteurs se connecteront parfaitement avec votre iPhone pour pouvoir écouter de la musique, passer des appels et utiliser les commandes vocales via Siri. Enfin, grâce au boîtier de charge inclus, l'autonomie de la batterie pourra atteindre 24 heures.