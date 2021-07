La clé USB 3.0 rétractable SanDisk Ultra est à moitié prix pour les Soldes

Passons à présent aux caractéristiques de cette clé USB garantie pendant cinq ans. Elle embarque un stockage de 128 Go, ce qui est très conséquent pour accueillir des photos, des vidéos et n'importe quel autre type de fichier. Aussi, grâce à son interface en USB 3.0, ce modèle délivre des performances jusqu'à dix fois plus rapides par rapport à un exemplaire avec USB 2.0. Par exemple, la vitesse de lecture est capable de grimper jusqu'à 100 Mo/s. Le transfert puis le lancement de vos dossiers se feront en un rien de temps.

Autre bon point, la clé USB SanDisk Ultra est compatible avec la plupart des ordinateurs Windows et Mac (téléchargement d'un logiciel requis dans ce cas précis). Enfin, les fichiers stockés seront protégés par un système de cryptage via mot de passe avec le logiciel SanDisk Secure Access.