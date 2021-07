Ecran PC : 4 offres immanquable pendant les Soldes chez Fnac Darty et Amazon

Nous terminons notre sélection par le modèle le plus grand et le plus cher. Cependant, pendant les soldes, le prix du LG UltraFine 32“ est sensiblement réduit. Il passe de 399 € à seulement 279 €.

Et sa fiche technique laisse songeur. Offrez à votre configuration un écran de 32“ avec la résolution 4K de 3840 x 2160 pixels avec un taux de rafraichissement de 60 Hz. Il dispose d’un rétroéclairage LED et une dalle au format 16/9ème. Sa luminosité grimpe à 350 cd/m2 et son temps de réponse est de 4 ms. Vous disposez de deux entrées HDMI 2.0 et d’un DisplayPort en plus de la sortie casque.

Il intègre également le HDR 10, l’AMD FreeSync et le mode DAS et le Black Stabilizer. Avec une telle taille d’écran, vous allez être en immersion totale dans vos jeux et vous pourrez ouvrir simultanément plusieurs documents pendant vos sessions de travail pour tout avoir sous la main, le tout pour moins de 280 €. Et malgré son taux de rafraichissement à 60 Hz et son temps de réponse de 4ms, il est aussi à l'aise dans les jeux.