L'aspirateur robot iRobot Roomba 692 est moins de 200€ pour les soldes Amazon

Avec le Roomba 692 du constructeur iRobot, il sera possible de mettre un terme à la corvée d'aspirateur.



Idéal pour nettoyer les tapis et les sols durs, le iRobot Roomba 692 peut être programmable à distance grâce au Wifi domestique et à une application dédiée qui est téléchargeable depuis un smartphone ou une tablette tournant iOS et/ou Android.

L'aspirateur robot embarque un système de nettoyage en trois étapes qui permet d'aspirer notamment les particules fines de poussières et les débris, par l'intermédiaire d'un filtre intégré.

D'un poids de 3,54 kilos, l'appareil est livré dans un coffret avec sa base de chargement HomeBase et un cordon d'alimentation.