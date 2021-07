1er week-end de Soldes : Top 5 des produits tech bradés chez Cdiscount

Micro Star International (MSI) voit un de ses produits phares se vendre à un prix ne pouvant laisser aucun gamer de marbre. Compact et élégant, cet ordinateur portable est doté d'un châssis en aluminium noir et d'un clavier rétroéclairé RGB. Sur la balance, il affiche un poids de seulement 2,3 kg pour 39,7 cm de longueur, 26 cm de profondeur et 2,31 cm de hauteur une fois fermé.

Equipé de l'excellente carte graphique RTX 3060 signée NVIDIA, il comporte un écran de 17,3". Au niveau des caractéristiques, il propose une autonomie de 7h et comporte un processeur Intel i7-10750H six cœurs cadencés jusqu'à 5 Ghz, 2x8 Go de RAM DDR4 3200 Mhz et un SSD M.2 NVMe de 512 Go.



Niveau connectique, le GF75 Thin embarque 3 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1, un port HDMI, une entrée microphone, une sortie casque et un port Ethernet. Et pas de risque de coup de chaud avec la technologie Cooler Boost 5, permettant un refroidissement dédié pour chaque puce.