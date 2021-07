L'enceinte ultra compacte JBL GO 3 est bradée sur Amazon !

La saison estivale est souvent associée au farniente, au bronzage et au repos à la plage ou devant la piscine. Pour profiter de l'été, Amazon a décidé de baisser le prix de la JBL GO 3 .

Affichée au prix conseillé de 39,99 euros, l'enceinte sans fil disponible dans un joli coloris bleu est au tarif réduit de 32,99 euros ; ce qui fait une réduction non négligeable de 7 euros de la part du site e-commerce.

Pour rappel, aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués si la livraison standard à domicile est choisie. De plus, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon et dont le montant est supérieur à 25 euros d'achats.