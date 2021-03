Cette montre connectée Huawei Watch GT 2 reste à un excellent prix après les soldes

Le marché des montres connectées attire de plus en plus d'utilisateurs, et donc de plus en plus de constructeurs. Ces derniers doivent donc trouver un moyen de se démarquer de la concurrence. Avec sa Watch GT 2, Huawei entend d'abord se distinguer par un design moderne, combiné à un écran lumineux AMOLED de 1,39 pouces.

Mais c'est certainement sous le capot que la marque chinoise a concentré ses efforts. L'accessoire est en effet équipé d'un processeur Kirin A1, spécifiquement conçu pour les objets connectés. Il offre à la montre des performances élevées, tout en optimisant son autonomie, qui peut s'étendre jusqu'à 2 semaines.

La Watch GT 2 est donc en mesure de vous accompagner durablement et de vous faire profiter de toutes ces fonctionnalités. En l'associant à votre smartphone, vous pourrez notamment consulter vos messages ou passer des appels. Mais c'est surtout dans le cadre de l'activité sportive qu'elle exprime tout son potentiel. Grâce à son suivi précis du rythme cardiaque, du nombre de pas ou des calories brûlées, elle s'adaptera ainsi parfaitement à la course, le cyclisme, la natation, le fitness, etc.