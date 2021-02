Soldes Amazon : cette clé USB SanDisk 256 Go à double connectique est vraiment pas chère

Sony occupera le terrain ce jeudi avec son format numérique maison, le désormais classique State of Play. Entre jeux indépendants et AAA, exclusivités consoles à paraître dans l’année et projets au long cours, l’événement cristallise déjà de nombreuses attentes chez les joueurs, comme au sein de la rédaction de Clubic. On va essayer de vous résumer tout ça.