Xiaomi Mi 11 (5G) : un lancement en exclusivité sur Amazon et un bon d'achat de 100€ à la clé !

C'est désormais une habitude, Amazon adore nous faire de belles surprises et en voici un nouvel exemple. La dernier-né des smartphones Xiaomi, le Mi 11 (5G) dans sa version 128 Go est disponible dès ce soir en exclusivité chez Amazon. Voici une bien belle annonce et l'on pourrait croire que les bonnes nouvelles s'arrêtent ici. Que neni !

En plus de ce lancement exclusif, Amazon vous offre un bon d'achat de 100€ pour l'achat du Xiaomi Mi 11 128 Go, rien que ça ! Vous pourrez utiliser ce bon d'achat pour une prochaine commande sur le site de vente en ligne. Notez que cette offre pour l'achat d'un Xiaomi Mi11 128 Go est valable du 22 février au 31 mars 2021, sous réserves de stocks disponibles. Le bon d'achat que vous recevrez sera quant à lui utilisable jusqu'au 31 décembre 2021.