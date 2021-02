Soldes Boulanger : ce combo clavier + souris Logitech MK470 profite d'une belle réduction

À l'heure actuelle, il est plus que conseillé de faire du télétravail. Mais pour être dans les meilleures conditions, il convient de posséder le matériel adéquat. Cela implique notamment la nécessité de disposer d'un clavier et d'une souris externes, même quand on a l'habitude de travailler sur un ordinateur portable.

Ce bon plan représente donc une excellente occasion de vous équiper à moindre coût. En effet, Boulanger propose actuellement le pack clavier + souris Logitech MK470 à seulement 39,99 €, soit une réduction de plus de 10 € sur le tarif habituel. De plus, ce montant inclut une garantie de 2 ans pièces et main-d'œuvre, ainsi que la possibilité de se faire livrer à domicile ou de retirer le produit dans le magasin le plus proche de chez vous.