Soldes : les écouteurs sans fil Apple AirPods 2 sont de nouveau moins chers

Pour couronner le tout, les AirPods 2 sont bien évidemment compatibles avec les commandes vocales via Siri. Vous pourrez donc accéder à vos contenus et régler les paramètres par l'intermédiaire de votre voix. Dernier atout majeur de ces écouteurs, leur endurance exceptionnelle. Comptez 5 heures d'écoute et 3 heures de conversation avec une seule charge. Mais avec le boîtier de charge inclus, l'autonomie grimpera jusqu'à 24 heures. Vous en aurez largement pour toute une journée !