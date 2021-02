Cette clé USB 3.0 Kingston DataTraveler de 128Go est vraiment pas chère sur Amazon

Nous sommes chez Amazon pour les besoins de cette réduction. L'enseigne américaine livre gratuitement à domicile en France métropolitaine. Cependant, il faut savoir que l'expédition ne sera effectuée qu'entre 4 et 5 jours après la date d'achat. Sur cet article, la garantie fabricant est valable pendant cinq ans. Pour une protection sur une plus longue durée, l'extension d'un an est à 1,99€ ou 2,09€ pour deux ans supplémentaires.

Cette clé USB Kingston DataTraveler est pourvue d'une mémoire interne de 128 Go. Elle pourra donc stocker une multitude de fichiers comme des photos, des vidéos et autres documents. Son interface en USB 3.0 (rétrocompatible USB 2.0) lui permet de bénéficier d'une excellente vitesse au moment de transférer un élément. Aussi, la vitesse de lecture pour cette version est capable de grimper jusqu'à 100 Mo/s.

Ainsi, le périphérique en question est utilisable sur n'importe quel ordinateur, qu'il soit fixe ou portable. Vous pourrez vous servir de cette clé sans attendre !