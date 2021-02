Soldes : le casque Microsoft Surface Headphones en promo à la Fnac

Le Surface Headphones vous donne la possibilité d’écouter votre musique et de passer vos appels tout au long de la journée. Vous pouvez contrôler et ajuster le niveau de réduction de bruit comme bon vous semble avec les molettes latérales.

Il est possible de connecter jusqu’à 10 appareils en Bluetooth à votre Surface Headphones et jusqu’à 2 appareils en simultané et passer facilement de l’un à l’autre.

Compatible avec les systèmes Windows, iOS, Android et MacOS, le Microsoft Surface Headphones peut être utilisé pendant une durée maximale de 18 heures en désactivant la fonction de reconnaissance vocale. De plus, la recharge rapide vous permet de profiter d’une heure d’écoute en seulement 5 minutes de charge.