Soldes Cdiscount : deux imprimantes multifonction Canon à prix vraiment cassés !

Ces deux promotions sont hébergées par le site bordelais Cdiscount. Ainsi, des modalités similaires s'appliquent comme la livraison gratuite à domicile et le paiement en quatre fois. Les adhérents au programme Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an) profiteront d'avantages tout au long de l'année. La garantie est également valable pendant deux ans.

Débutons avec l'imprimante la plus abordable, c'est-à-dire la Canon Pixma MG 2550S. Il s'agit d'une multifonction capable d'imprimer des documents mais aussi de les numériser et de les photocopier. Pour réaliser ces tâches, elle aura besoin d'une cartouche d'encre noir et d'une couleur. La résolution d'impression maximale atteindra jusqu'à 4800 x 600 dpi. Les formats papier uni, papier photo, papier photo brillant et enveloppe sont compatibles. Cet exemplaire fonctionnera sur tous les ordinateurs Windows et macOS.

Ainsi, cette imprimante est idéale pour réaliser toutes les tâches du quotidien. Mais si vous êtes à la recherche d'un modèle plus complet, suivez le guide !