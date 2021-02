Soldes Amazon : cette carte SD spéciale Switch de 128 Go est vraiment pas chère

La Nintendo Switch est une console portable dotée d'un espace de stockage natif à hauteur de 32 Go. Mais grâce à un slot intégré sur l'appareil, celui-ci peut accueillir une carte microSD. Cette SanDisk de 128 Go peut donc contourner ce problème de stockage et est donc l'accessoire parfait pour ajouter plus de jeux.

La carte mémoire en question disponible dans un coloris rouge dispose de taux de transfert à 90 Mo/s en écriture et à 100 Mo/s en lecture.