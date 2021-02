Soldes Cdiscount : le Realme X50 5G en réduction grâce à un code

Le Realme X50 est considéré comme un smartphone milieu de gamme dans l'univers de la téléphonie.

Concernant ses principales caractéristiques, l'appareil est doté d'un écran Full HD+ de 6,57 pouces avec une fréquence d'affichage de 120 Hz et une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 765G, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go. et d'une batterie de 4200 mAh compatible charge rapide.

L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche realme UI 1.0.

La partie photo est composée d'un capteur arrière de 48 + 8 MP et d'un capteur frontal de 16 MP.