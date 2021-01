L'enceinte intelligente Google Nest Hub à prix cassé pour les Soldes chez Darty

L'enceinte intelligente Google Nest Hub est aujourd'hui à un prix cassé chez Darty, de quoi faire une belle affaire à l'occasion de ces soldes d'hiver. Le modèle avec assistant Google intégré initialement vendu à 89,99 euros est en effet accessible à seulement 69,99 euros, ce qui correspond à une jolie réduction de 20 euros !

Le petit plus, c'est que vous n'aurez rien à dépenser en plus pour la livraison puisque l'enseigne française prend les frais de port en charge, que vous vous fassiez livré à domicile ou dans votre magasin le plus proche. Avec ce bon plan, vous bénéficierez en outre d'un petit cadeau très appréciable : six mois d'accès à Deezer offerts !

La Google Nest Hub c'est un petit peu le système nerveux central de votre maison connectée. C'est par cette enceinte que les informations vont passées et c'est donc à elle que vous vous adresserez, simplement par la voix, pour la contrôler elle et vos divers appareils connectés.