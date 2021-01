Soldes : une imprimante HP DeskJet 2721 encore moins chère chez Cdiscount

La société bordelaise de vente en ligne Cdiscount vient de baisser de 30 % le prix de l'imprimante Deskjet 2721 ! L'appareil ne coûte ainsi plus que 54,99 euros au lieu des 78,84 euros affichés il y a encore peu de temps. C'est donc le moment de foncer si vous aussi vous souhaitez acquérir une jolie (et très pratique !) imprimante HP toute neuve.

La DeskJet 2721 est une imprimante multifonction, parfaite pour répondre à tous les besoins de la famille. Elle imprimera vos documents par jet d'encre, en noir et blanc comme en couleur, et vous permettra également de scanner et photocopier très facilement. Devenue de plus en plus indispensable, cet appareil vous permettra d'aborder le quotidien plus sereinement.

L'imprimante se connecte en Bluetooth et à votre Wi-Fi et est également dotée d'un port USB 2.0. Elle a l'avantage de pouvoir être commandée via smartphone ou tablette, un vrai plus qui simplifie la vie !