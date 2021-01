Soldes : ce pack Amazon Nouvel Echo Dot + Kit de démarrage Philips Hue à prix choc

L'Echo Dot est un carton plein pour Amazon qui a réussi grâce à cet appareil à populariser le concept d'enceinte connectée dans les foyers. Ce n'est pas pour autant que le géant américain se repose sur ses lauriers et propose déjà la quatrième version de son appareil, avec à la clé un nouveau design entièrement sphérique qui permet d'obtenir un son encore plus enveloppant à 360°, avec en plus un rendu sonore à la fois plus précis et plus puissant.

A l'intérieur de l'appareil on retrouve Alexa, l'assistant vocal du constructeur qui propose toujours autant de services intégrés comme la météo, les rappels ou encore les actualités, les podcasts et les radios. Alexa propose également de nombreuses skills, ces applications développées par de nombreux services tiers et qui vous offrent de nouveaux usages. On pense notamment à Radio France, pour obtenir les replays des dernières émissions du groupe, Marmiton pour des recettes de cuisine accessibles en quelques secondes ou Skype pour passer des appels audio d'une simple commande vocale.

L'Echo Dot 4 est aussi un petit concentrateur domotique et vous permet de contrôler à la voix une ribambelle d'objets connectés dans votre maison. Lancez d'une simple phrase votre aspirateur robot, automatisez l'ouverture et la fermeture de vos volets ou encore le thermostat de votre maison.