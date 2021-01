Soldes : 2 trottinettes électriques Xiaomi au meilleur prix chez Cdiscount et Amazon

L'appareil peut être connecté en Bluetooth à l'application Mi Home, pour consulter différentes statistiques comme le nombre de kilomètres parcourus ou encore l'autonomie restante. Xiaomi introduit également un double système de freinage avant et arrière pour plus de sécurité et une distance réduite par rapport aux précédents modèles. Un écran vous permet enfin de contrôler votre appareil et de consulter la vitesse et des informations utiles à la conduite.

Ce produit ultra complet est disponible à un prix encore plus intéressant grâce au code promo TRENTE proposé par Cdiscount et à saisir lors de la validation de votre commande.