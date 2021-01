Soldes AliExpress : notre sélection des promos high-tech à ne pas manquer

Une fois encore, le code DEALABSWS15 fonctionne sur cet autre smartphone. En plus de son somptueux écran 6,49 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels à 90 Hz, ce téléphone signé OnePlus est un modèle 5G doté d'un processeur Snapdragon 690 avec 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. La puissance est bien au rendez-vous sur n'importe quel contenu. Vous pourrez compter sur une fluidité constante.