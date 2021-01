Soldes : le célèbre casque Marshall Major 3 BT profite d'une très belle promotion

Le design du Marshall Major 3 est extrêmement réussi. Il mélange élégance et robustesse avec ses charnières fines, son arceau ajustable et la possibilité de le plier. Il ne lésine pas non plus sur le confort avec ses coussinets d'oreille ultra agréables. Enfin, l'autonomie de la batterie avec une seule charge est d'environ 30 heures. Une endurance monstrueuse pour passer vos journées en musique.