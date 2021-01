La montre connectée Apple Watch SE GPS affiche un prix en baisse pour les Soldes

En 2020 Apple a décidé de sortir une nouvelle Apple Watch plus abordable, l'Apple Watch SE. Cette montre conserve le même design qui a fait le succès des précédentes générations. Le modèle proposé ici par Cdiscount dispose d'un écran de 44mm, entièrement tactile, et de la Digital Crown, une molette qui permet de faire défiler les différentes interfaces. Le bracelet fourni est de couleur blanche mais il est possible d'en acheter d'autres, Apple en propose d'ailleurs plusieurs collections chaque année pour s'accorder avec votre look.

L'Apple Watch est avant tout un dispositif étudié pour suivre votre activité physique. La montre compte vos pas mais analyse également en temps réel votre fréquence cardiaque et peut vous prévenir en cas d'irrégularités. L'Apple Watch SE dispose également d'un mode de suivi du sommeil, qui vous invite à mieux dormir en coupant les notifications avant l'heure du coucher et compte le nombre d'heures passées au lit.

L'Apple Watch SE dispose également d'une application Activité, qui comprend de nombreux sports disponibles, sur terre ou nautiques grâce à son étanchéité jusqu'à 50m. Il vous suffit de cliquer sur l'exercice correspondant à votre entrainement et l'Apple Watch SE vous donnera des informations sur vos efforts et les comparera ensuite à votre progression de la semaine ou du mois.