Ecouteurs Bluetooth Sony WFSP700N à seulement 104,99€ au lieu de 199,99€ pendant les soldes Darty

Soldes Darty : la paire d'écouteurs Sony WFSP700N à -47%

Jusqu'à 9 heures d'autonomie

Si vous recherchez des écouteurs sans fil en promotion, alors la Team Clubic Bons Plans vous suggère les Sony WFSP700N.Commercialisée à la base aux alentours des 200 euros, la paire d'écouteurs fait l'objet d'une remise de 47% en cette période de soldes. Elle est affichée au prix de 104,99 euros.Concernant la livraison gratuite, vous avez 3 possibilités : en relais colis, à votre domicile ou en magasin Darty. Vous êtes donc libres de choisir le type de livraison qui vous convient.Idéale pour ceux et celles qui voyagent régulièrement, cette paire d'écouteurs compatible Android et iOS est équipée d'une télécommande et d'un microphone.L'appareil dispose d'une autonomie maximale de 9 heures (composée de 3 heures et de 6 heures supplémentaires via l'étui de charge).Grâce à la réduction de bruit active, les écouteurs choisissent la fonction la plus adaptée à votre activité : perception des annonces dans les aéroports, réduction du bruit maximale dans les transports, perception du bruit des voitures dans la rue...Enfin, la paire d'écouteurs est fournie avec un étui de rangement / de recharge, un câble USB, et des embouts et supports oreille de différentes tailles.