Economisez 44€ sur l'achat d'un disque SSD interne Samsung 860 EVO 1 To avec les soldes Fnac

1 To en SSD pour 125 €

Fiabilité et endurance

Le disque SSD interne Samsung 860 EVO 1 To est donc en promotion en ce moment sur l'enseigne française Fnac qui propose l'appareil à seulement 125,81 € au lieu de 169,99 €, ce qui correspond ainsi à une remise exacte de 44,18 €. C'est un vendeur partenaire du e-commerçant qui vous fera profiter de ce petit prix et qui se chargera de vous faire parvenir le SSD Samsung dans un délai de 2 à 5 jours ouvrés, le tout sans vous réclamer de frais de livraison.Comme pour les autres commandes Fnac, il est possible de régler votre achat en trois ou en quatre fois. Si vous changez d'avis, vous pourrez toujours retourner votre colis dans un délai de 15 jours et ainsi vous faire rembourser. Le SSD est sous garantie pendant deux ans.Le SSD interne Samsung 860 EVO est un disque SATA III (6 Go/s) qui fait 2,5 pouces et qui offre donc un colossal espace de stockage de 1 To. Il affiche une vitesse de lecture séquentielle qui peut aller jusqu'à 550 Mo/s et une vitesse d'écriture maximale de 520 Mo/s.La bête dispose de la technologie V-NAND 3D et embarque un contrôleur solide. Ces deux atouts offrent au SSD interne une fiabilité à toute épreuve. Grâce au logiciel Samsung Magician, vous pourrez utiliser très facilement votre disque SSD 860 EVO. En y ajoutant ce SSD de 1 To, votre ordinateur sera plus performant et endurant que jamais et vous pourrez conserver toutes vos données, même les plus volumineuses, de manière sécurisée.Pour profiter de cette jolie promo sur ce SSD Samsung, rendez-vous dès à présent sur le site de la Fnac.