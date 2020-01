-22% sur le Smartphone Huawei P30 Lite à 259€ au lieu de 329€ grâce aux soldes Darty

Darty : 22% de remise sur le P30 Lite de Huawei

Les caractéristiques du smartphone

La Team Clubic Bons Plans est toujours à l'affût des bonnes affaires pour vous faire profiter au maximum des soldes d'hiver.Cette fois-ci, nous allons nous rendre chez Darty qui propose une réduction de 22% sur l'achat du P30 Lite. Alors qu'il est vendu à 329 euros, le smartphone de la marque Huawei voit son prix baisser à 259 euros.Pour éviter tous frais de port supplémentaires, il est conseillé de retirer gratuitement le téléphone en magasin Darty.À propos des caractéristiques du smartphone, le Huawei P30 Lite est équipé d'un écran FHD+ de 6,15 pouces avec une résolution de 2312 x 1080 pixels, d'un processeur HiSilicon Kirin 710, d'une mémoire vive de 4 Go, d'une batterie de 3340 mAh et d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via le port micro SD) ; le tout tournant sous Android 9 Pie (avec une surcouche EMUI 9.1).Côté APN, on retrouve un triple appareil photo de 40 Mégapixels (à f/1.6), 8 Mégapixels (à f/2.4) et 2 Mégapixels (à f/2.4) comprenant une stabilisation optique et un appareil photo frontal de 24 Mégapixels (à f/2.0).Pour en savoir davantage sur le smartphone, n'hésitez surtout à jeter un coup d'oeil sur notre article consacré au test du Huawei P30 Lite