Équipez-vous du SSD interne Samsung 850 EVO de 500 Go à -39% grâce aux soldes Darty !

Stocker sans trop débourser

Le SSD qu'il vous fallait

C'est Darty qui s'occupe de cette réduction pendant les soldes. L'enseigne française ne vend pas directement ce produit. En effet, le vendeur ASdiscount est aux manettes mais rassurez-vous, il est extrêmement bien noté par les clients. Vous pourrez bien évidemment profiter de la livraison à domicile gratuite et la commande sera expédiée sous cinq jours ouvrés. Vous savez déjà tout concernant les modalités, passons aux spécificités techniques du produit concerné.Le SSD Samsung 850 EVO est un modèle interne qui viendra se placer directement dans votre ordinateur. Il dispose d'une mémoire de 500 Go, ce qui est idéal pour y transférer de nombreux fichiers comme des vidéos, des photos ou encore des jeux vidéo. Toujours au niveau de ses capacités, cet exemplaire dispose d'une vitesse de lecture pouvant grimper jusqu'à 540 Mo/s contre 520 Mo/s pour sa vitesse d'écriture. La technologie embarquée TurboWrite boostera durablement les performances de votre PC en lui permettant de traiter plus rapidement les données et en accélérant son démarrage à chaque nouvelle utilisation.Nous n'avons pas encore fait le tour de toutes les qualités du SSD Samsung 850 EVO. Sachez aussi qu'il bénéficie d'un design compact et portable. De plus, il assurera une sécurité optimale aux fichiers stockés. En effet, le cryptage AES 256 protégera l'ensemble de vos données sur la durée. Enfin, vous pourrez également compter sur la technologie V-Nand 3D pour consommer beaucoup moins d'énergie avec votre PC. Sur un ordinateur portable, la durée de vie de la batterie sera considérablement revue à la hausse.Bref, ce SSD signé Samsung a toutes les qualités nécessaires pour offrir à l'utilisateur une expérience inoubliable. Son rapport qualité / prix est tout simplement imbattable durant les soldes d'hiver. N'attendez pas plus longtemps !