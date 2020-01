Tout savoir des promos sur les forfaits mobiles RED, Free, Sosh, B&You pour les Soldes

Changez pour un forfait 4G illimité pendant les soldes !

Découvrez les 4 meilleures offres mobiles du moment

Chaque forfait mobile dans la liste qui va suivre est sans engagement. Vous pourrez donc résilier à n'importe quel moment sans débourser un centime supplémentaire. Attention tout de même car certains abonnements voient leur prix respectif grimper au bon d'un an. Nous le préciserons bien pour les opérateurs concernés.Autre point important, ces promotions ne sont valables que pour les nouveaux clients. Enfin, n'oubliez pas que 10€ en plus vous seront demandés au moment de la souscription pour la nouvelle carte SIM. Passons immédiatement aux forfaits en promotion sélectionnés par nos soins.Commençons avec leà 12€/mois. L'offre est valable jusqu'au 20 janvier prochain.Il vous donnera donc accès à 60 Go d'internet et vous pourrez effectuer jusqu'à 4 recharges de 1 Go chacune (pour 2€ à chaque fois) par mois. Les appels sont illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et dans les DOM. Cependant, sachez qu'un appel ne peut durer plus de 3 heures. Les SMS/MMS sont également illimités mais seulement vers l'Hexagone (dans la limite de 200 destinataires par mois). Si vous partez faire un tour dans un pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, les appels et les SMS/MMS resteront illimités. Vous pourrez même utiliser 8 Go d'internet supplémentaires dans ces destinations. Enfin, l'option SFR Cloud avec 100 Go de stockage en ligne est aussi de la partie.Passons auà 9,99€/mois. Le tarif mensuel passera à 19,99€ au bout d'un an.Les appels sont une nouvelle fois illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS ont droit au même traitement de faveur et les MMS doivent se contenter d'être illimités vers la métropole. Côté internet, une enveloppe de 50 Go de datas en 4G+ est à votre disposition. À l'étranger, comptez sur la présence des appels et des SMS/MMS illimités depuis l'Europe et les DOM. Au sein de ces zones, 4 Go d'internet sont utilisables. Enfin, le réseau Free WiFi illimité est accessible en France métropolitaine et l'option de librairie en ligne Youboox One est valable jusqu'au 31 janvier 2020.Maintenant, voici leà 11,99€/mois. Cette offre se terminera le 4 février 2020, soit le dernier jour des soldes d'hiver.Il s'agit d'une offre assez classique. En France métropolitaine, vous pouvez compter sur la présence des appels et SMS illimités vers cette même zone ainsi que les DOM. Une fois encore, les MMS peuvent uniquement être envoyés à volonté vers la métropole. Si vous décidez de vous rendre en Europe ou dans les DOM, tous les éléments mentionnés dans ce paragraphe resteront illimités. Enfin, la partie internet vous permet de profiter d'une enveloppe de 60 Go en France et 8 Go sont utilisables à l'étranger.Enfin, terminons avec leà 11,99€/mois. Après 12 mois d'abonnement, le prix augmentera à 19,99€/mois.L'opérateur vous permet d'accéder aux appels et SMS/MMS illimités en France. L'enveloppe internet mobile s'élève à 20 Go et vous pouvez l'utiliser aussi bien en France qu'à l'étranger. Lorsque vous êtes dans l'Hexagone, les SMS sont toujours illimités vers l'Europe, la Suisse, Andorre et les DOM. Enfin, quand vous vous trouvez dans une de ces quatre destinations, les appels comme les SMS/MMS restent illimités vers ces mêmes pays et la France métropolitaine.Vous savez tout au sujet des quatre meilleurs forfaits disponibles durant les soldes d'hiver 2020. Nous vous souhaitons un excellent week-end sur Clubic.