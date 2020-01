Soldes Cdiscount 2020 : Pack PC bureautique HP + imprimante et sacoche pour moins de 200€

Le bundle ultime !

Un ordinateur bien accompagné

Une fois de plus, c'est Cdiscount qui s'est occupé de la mise en ligne de cette bonne affaire. Pour ce qui est des modalités, vous pouvez compter sur le paiement en quatre fois. Le site bordelais vous demandera 51,21€ au moment de l'achat puis 51,18€ par échéance. La livraison sera assurée gratuitement à domicile si vous activez l'essai gratuit à Cdiscount à volonté . Le colis arrivera alors chez vous sous un petit jour ouvré. Enfin, une garantie casse + vol peut être sélectionnée contre 24,99€ pour un an ou 34,99€ pour deux ans. C'est à vous de choisir. Bien entendu, il s'agit seulement d'une option que vous pouvez ignorer.L' ordinateur portable compris dans ce pack est fabriqué par HP. Il est équipé d'un écran 14 pouces avec une définition HD (1366 x 768 pixels). À l'intérieur, nous retrouvons un processeur AMD A4, une carte graphique AMD Radeon R3, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go via un SSD. Le système d'exploitation est un Windows 10 Home in S mode. Vous l'avez compris, ce PC est destiné aux tâches bureautiques. Ne comptez pas faire tourner beaucoup de jeux vidéo avec une telle configuration. Cependant, il est idéal pour écrire, regarder des vidéos et surfer sur le web.Ensuite, le pack en question renferme également une imprimante HP Tout-en-un DeskJet 2620. Ce modèle multifonctions détectera automatiquement le papier et vous permettra d'imprimer des documents depuis un mobile. Une sacoche de transport est également de la partie. Cette housse accueillera votre PC et le protégera comme il se doit. Enfin, un an d'abonnement à la suite Office 365 est mis à votre disposition.Voilà une offre parfaite pour les utilisateurs à la recherche d'un ordinateur abordable et taillé pour la bureautique. L'imprimante incluse est un beau cadeau qui fera sans doute plaisir. Bref, c'est à vous de jouer maintenant.