L'excellente imprimante HP OfficeJet 6950 à un prix imbattable pour les Soldes 2020

Profitez d'une incroyable ODR avec HP pour les Soldes

HP OfficeJet 6950 : une imprimante très complète

Moins de 30 € pour l'imprimante HP OfficeJet 6950, c'est une sacrée affaire et c'est sur Cdiscount que ça se passe. L'enseigne bordelaise met ainsi en avant une offre de remboursement HP qui vous fera gagner 40 € sur l'achat de cette superbe imprimante 4 en 1, actuellement affichée à 69,99 € sur le site. Pour bénéficier de cette ODR, il vous suffira de scanner, puis d'envoyer par mail, votre facture et le code barre figurant sur le colis qui aura accueilli votre imprimante. Cette opération est valable sur l'achat de l'imprimante HP OfficeJet 6950 (mais aussi d'autres modèles HP) et dure jusqu'au 4 février. Vous avez toutefois jusqu'au 18 février pour faire parvenir vos pièces justificatives à l'entreprise HP. Toutes les informations concernant cette offre de remboursement sont détaillées ici L'imprimante OfficeJet 6950 de chez HP est un très bon produit qui s'adaptera à tous vos besoins. Multifonction , elle imprime, numérise, photocopie et a même une fonction télécopie (c'est-à-dire un mode fax). L'impression se fait en toute simplicité depuis votre PC, smartphone ou tablette tandis que vos scannes pourront être envoyés directement sur votre adresse e-mail. Avec l'OfficeJet 6950, vous pourrez imprimer vos documents et vos photos préférées en couleur, en étant assuré d'obtenir un rendu d'une vraie qualité.Efficace et dynamique, l'appareil HP imprimera à une vitesse allant jusqu'à 16 pages par minute pour les impressions de documents en noir et blanc et pourra sortir jusqu'à 9 feuilles en couleur par minute. Comme l'imprimante est équipée de la fonction recto-verso, vous ferez des économies de papier tout en gagnant de la place.Avec son écran tactile et ses multiples fonctions, l'imprimante HP OfficeJet 6950 est un appareil moderne et très pratique qui vous facilitera la vie.