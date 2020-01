Soldes Darty: Clé USB Verbatim 32go à seulement 14,99€ au lieu de 29,99€

Stockez sans vous ruiner

Un modèle réduit

Nous voici chez Darty avec cette réduction inédite. Pour recevoir la commande à domicile, comptez au minimum 3,99€ de frais de port. Si vous choisissez d'être livré sous 2 heures, la facture augmentera de 12,99€. Vous pouvez aussi choisir de récupérer la commande gratuitement en magasin. Une fois l'article en votre possession, vous aurez une quinzaine de jours pour changer d'avis s'il ne vous convient pas. Enfin, précisons que la garantie de ce produit est valable pendant deux ans. N'oubliez pas non plus d'activer votre essai gratuit de 30 jours au service Darty+ (puis 49€/an) pour débloquer de nombreux avantages.À présent, évoquons les caractéristiques de cette clé USB Verbatim Pinstripe. Il s'agit d'un modèle USB 2.0 avec 32 Go d'espace de stockage . En vitesse de lecture, la clé atteint jusqu'à 12 Mo/s contre 5 Mo/s en écriture. Au niveau de sa compatibilité, elle fonctionnera parfaitement avec les ordinateurs Windows, Mac et Linux. Pour l'utiliser, vous aurez seulement à la brancher sur un port USB pour commencer à transférer des données.Cette clé USB conçue par Verbatim présente d'autres avantages comme sa très petite taille qui vous permettra de la transporter facilement. Son connecteur est rétractable ce qui permet aussi de la protéger avec efficacité. Aucun capuchon (qui se perd souvent très rapidement) n'est à l'ordre du jour. Il n'y a pas grand chose à ajouter concernant ce produit puisque nous sommes en présence d'un exemplaire assez classique.Verbatim est une marque reconnue à travers le monde dans la catégorie des solutions de stockage. Ainsi, cette clé USB assurera parfaitement son poste en accueillant un maximum de données et en les protégeant. Laissez-vous tenter !