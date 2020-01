Soldes : nouvelle baisse de prix sur la tablette Huawei MediaPad M5 lite

Parfaite pour une première tablette

Une valeur sûre signée Huawei

Nous sommes une nouvelle fois allés chez Amazon pour dénicher cette promotion. Le site e-commerçant américain propose la livraison à domicile gratuite en France métropolitaine. Vous pouvez aussi récupérer la commande dans le point retrait de votre choix. Passons tout de suite à la garantie fabricant qui est valable pendant deux ans. Mais ce n'est pas tout car Amazon met aussi à votre disposition une assurance supplémentaire contre les dommages accidentels de deux ans également pour 47,60€. Bien entendu, il s'agit uniquement d'une option. Maintenant, passons aux caractéristiques techniques de l'appareil concerné par cette réduction.Cette tablette tactile Huawei MediaPad M5 Lite est équipée d'un bel écran avec une diagonale de 10.1 pouces et une définition en 1920 x 1200 pixels. La grande dalle offre une lisibilité optimale et des couleurs très réussies. Du côté de sa configuration, ce produit dispose d'un processeur Kirin 659 épaulé par 3 Go de RAM et d'une mémoire interne de 32 Go. Vous pourrez donc naviguer sur l'interface et lancer des applications avec un maximum de fluidité. Pour les jeux vidéo, la tablette s'en sort avec les honneurs même si quelques concessions devront être faites sur les titres les plus gourmands en ressources.Même si la partie réservée aux photos n'est jamais des plus reluisantes sur une tablette tactile, la Huawei MediaPad M5 Lite assure un rendu convaincant à ce niveau. Elle embarque un capteur arrière de 8 mégapixels et un autre de 8 mégapixels également à l'avant. Là où cet exemplaire se montre parfait, c'est avec son autonomie. En effet, la batterie 7500 mAh tiendra sans difficulté pendant trois jours si vous utilisez la tablette normalement. De plus, elle ne perdra que très peu d'énergie après une nuit passée en veille.Vous l'avez compris, la Huawei MediaPad M5 Lite regorge de qualités. Elle saura se montrer performante, ergonomique, endurante mais aussi idéale pour regarder du contenu. Bref, ne passez pas à côté de cette offre !