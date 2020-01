Le Realme 5 passe sous la barre des 130€ pour ces soldes d'hiver

Le Realme 5 au prix le bas chez Cdiscount

Les caractéristiques principales du smartphone

Les bons plans smartphone font rage en période de soldes d'hiver !Ainsi, le Realme 5 fait l'objet d'une offre très intéressante chez Cdiscount. Affiché en temps normal à 249 euros, le smartphone voit son prix chuter à 126 euros ; soit près de 50% de remise immédiate de la part du site marchand.En ce qui concerne la livraison, les frais de port sont offerts pour un retrait du produit en point relais. Pour les membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Présenté en même temps que le Realme 5 Pro au cours de l'été 2019 , le Realme 5 est un smartphone équipé d'un écran LCD de 6,5 pouces (résolution 1600 x 720 pixels), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 665, de 3 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go et d'une batterie de 5000mAh avec charge rapide ; le tout tournant sous le système d'exploitation mobile Android.Côté photo, on retrouve un quadruple capteur de de 12 + 8 + 2 + 2 MP. Enfin, pour la connectivité, le Bluetooth 5.0, le lecteur d'empreintes digitales, le Wifi, la 4G et le port micro USB sont notamment de la partie.