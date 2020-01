Soldes : forfait mobile RED 60Go à 12€/mois à vie

RED : Une offre immanquable !

RED by SFR vous accompagne partout

Tout d'abord, il est important de savoir que cette promotion sur le forfait mobile RED prendra fin le 13 janvier prochain. Ensuite, sachez que nous sommes en présence d'un forfait sans engagement que vous pourrez résilier n'importe quand. Autre bonne nouvelle, le prix mensuel n'augmentera pas au bout d'un an comme c'est parfois le cas chez d'autres opérateurs. Bien entendu, seuls les nouveaux clients RED peuvent souscrire à la formule que nous nous apprêtons à détailler. Enfin, comptez 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour recevoir votre nouvelle carte SIM.Ce forfait RED met à votre disposition une enveloppe internet de 60 Go en 4G. Vous pourrez activer quatre recharges par mois de 1 Go chacune (contre 2€ à chaque fois). Les appels sont illimités toute la semaine vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Un appel ne peut excéder une durée de trois heures. Pour ce qui est des SMS comme des MMS, ils sont aussi illimités mais seulement vers l'Hexagone. Vous pouvez joindre jusqu'à 200 destinataires différents par mois.Si vous comptez vous rendre à l'étranger, ce forfait vous permettra d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS en illimité depuis l'Union Européenne ainsi que les DOM. Au sein de ces destinations, 8 Go d'internet supplémentaires seront utilisables. Enfin, l'option SFR Cloud avec un stockage de 100 Go est incluse. Rappelons aussi que ce forfait est personnalisable. Vous pouvez choisir 100 Go d'internet par mois (+8€/mois) et/ou les appels ainsi que les SMS/MMS illimités depuis l'Amérique du Nord, la Suisse et Andorre (avec 15 Go de datas dans ces pays) en ajoutant 5€ de plus sur votre facture mensuelle.RED by SFR commence bien 2020 avec son forfait 60 Go à un tarif raisonnable. Il saura vous épauler pour tous vos usages du quotidien. Bref, c'est une offre idéale qui ne vous décevra pas. Vous avez encore quelques jours pour en profiter.