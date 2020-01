Soldes : Obtenez un jeu Nintendo Switch à bas prix : Yoshi's Crafted World à 32,19€

Un monde de douceur à petit prix

Un jeu parfait pour bien débuter sur Switch

C'est encore une fois Cdiscount qui vient nous régaler avec cette promotion. La livraison à domicile est assurée à partir de 6,99€ ou vous pouvez aussi récupérer le colis dans un point retrait sans frais supplémentaires. Malgré son tarif abordable, ce produit est éligible au paiement en quatre fois (soit 8,24€ par mensualité). Les abonnés au service Cdiscount à volonté peuvent même recevoir leur article gratuitement chez eux sous un jour ouvré. Pour cela, activez votre période d'essai depuis votre compte sur le site. Enfin, une option "Satisfait ou Remboursé" de deux mois est disponible à 3,99€.Le jeu Yoshi's Crafted World est une exclusivité Nintendo Switch. Vous pourrez donc y jouer sur votre téléviseur ou bien depuis l'écran de la machine en mode portable. Bien évidemment, les possesseurs d'une Switch Lite peuvent également y jouer mais uniquement en nomade. Ce titre est tous publics et conviendra très bien aux joueurs les plus jeunes. Les dernières aventures en date du célèbre dinosaure vert ont été imaginées pour ravir petits et grands grâce à un univers coloré.Dans cet épisode, les Yoshi doivent explorer des environnements en carton et activer des mécanismes grâce à leur langue et leurs œufs. L'esthétique du jeu est très réussie et les commandes sont faciles à prendre en main. Pour plus de fun, il est même possible de jouer en deux en coopération à travers tous les niveaux proposés. Nintendo a voulu rendre ce soft accessible à tous et c'est pourquoi nous le recommandons vivement.Ce Yoshi's Crafted World est une belle manière de débuter l'année en douceur sur votre console préférée. Il vous occupera pendant plusieurs heures et ne vous frustrera pas. Aucune violence au programme avec ce titre mignon et fun à jouer avec un ami ou en famille.