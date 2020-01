Soldes smartphone : baisse de prix sur le Samsung Galaxy A70 chez Cdiscount

Le Samsung Galaxy A70 en promotion chez Cdiscount

Tout ce qu'il faut savoir sur les caractéristiques du smartphone

Les smartphones de chez Samsung sont certainement les produits phares des soldes d'hiver 2020.Si vous cherchez le Galaxy A70 en promotion, sachez qu'il est possible de l'acheter sur le site Cdiscount à 329 euros (en trois coloris au choix) ; soit 20 euros moins cher par rapport à d'autres sites marchands français comme Fnac et Darty.En ce qui concerne les frais de port, ils sont offerts si la livraison du smartphone en point relais est choisie. Quant aux membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Après avoir évoqué l'offre ci-dessus, passons désormais aux caractéristiques du téléphone. Commercialisé et lancé au printemps 2019 , le Samsung Galaxy A70 est un smartphone milieu de gamme équipé d'un écran SUPER AMOLED FHD+ de 6,7 pouces (avec une résolution de 1080 x 2400 pixels), d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go par microSDHC ou microSDXC), d'une mémoire vive de 6 Go, d'une batterie de 4000 mAh et d'un processeur Octo-core à 2.2 GHz ; le tout tournant sous le système d'exploitation Android .Côté APN, on retrouvera notamment un triple appareil photo 32 + 5 + 8 MP. Enfin, le Bluetooth 5.0, la connectivité USB Type C, la prise jack 3,5 mm et le lecteur d'empreinte digitale sont aussi de la partie.